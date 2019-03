Råvarer: Olie når foreløbigt højdepunkt i 2019

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne når torsdag morgen et foreløbigt højdepunkt i 2019, efter at de globale markeder strammes til på grund af forsyningsnedskæringer anført af Opec og amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Torsdag morgen ligger prisen på en tønde brentolie med en stigning på 0,2 pct. til 68,64 dollar per tønde.



Prisen på råolie er siden årsskiftet steget med næsten en tredjedel.



"Venezuelansk eksport til USA er endelig tørret ud, efter at den amerikanske administration tidligere på året indførte sanktioner," vurderer ANZ Bank torsdag.



Onsdag kom også tallene for de amerikanske råolielagre. De viste et fald i råolielagrene på næsten 9,6 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium.



Det kom bag på økonomerne, der havde ventet en stigning på knap 1,8 mio. tønder ifølge Bloomberg News.



For lagrene af benzin var der tale om et fald på 4,6 mio. tønder. Her var der ventet et minus på 2,5 mio. tønder.



De amerikanske lagre af destillater, som inkluderer fyringsolie, faldt også overraskende meget med 4,1 mio. tønder, mens økonomerne havde ventet et fald på 1,5 mio. tønder.



Umiddelbart efter offentliggørelsen af lagerstatistikken steg prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, fra omkring 59 dollar til 59,55 dollar per tønde.



Torsdag morgen koster en ounce guld 1318,47 dollar mod 1300,66 dollar per ounce onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6517 dollar mod 6493 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS