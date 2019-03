Valuta: Dollar svækket af bløde toner fra Federal Reserve

Relateret indhold Artikler

En overraskende blød udmelding fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag aften har sendt dollar på retræte, mens både yen og den kinesiske yuan omvendt styrkes.



Centralbanken ikke bare fastholdt sin ledende rente, men banken signalerede også, at der slet ikke vil komme renteforhøjelser i 2019, efter at Federal Reserve-topfolkene i december ellers signalerede to yderligere renteforhøjelser i løbet af i år.



"Vi ser ikke data komme ind, som antyder, at vi skal bevæge os i nogen af retningerne. De antyder, at vi fortsat bør være tålmodige og lade situationen skabe klarhed over sig selv over tid," sagde Jerome Powell, der er chef for centralbanken, på onsdagens pressemøde efter rentemødet.



"Det kan vare nogen tid, inden udsigterne for job og inflation tydeligt kalder på en ændring i politikken," uddybede han.



Efterfølgende blev aktierne sendt i bakgear, mens statsrenterne faldt kraftigt, og samtidig blev dollar svækket. Torsdag morgen koster en euro 1,1425 dollar mod 1,1353 dollar per euro ved dansk lukketid onsdag - og altså inden meldingerne fra Federal Reserve.



Da dollar var allersvagest onsdag aften, skulle man betale knap 1,1450 dollar per euro.



Dollarsvækkelsen giver også luft til både den kinesiske yuan og den japanske yen, idet man torsdag morgen skal betale 6,6825 yuan per dollar og 110,52 yen per dollar.



Ved 17-tiden onsdag var priserne henholdsvis 6,6945 yuan og 111,41 yen per dollar.



I sin melding onsdag bemærkede Federal Reserve desuden, at inflationen i USA på årsbasis er faldet, hvilket skyldes lavere energipriser. For øvrige varer ligger inflationen fortsat nær bankens mål om 2 pct. om året, blev det dog tilføjet.



Centralbanken ser fortsat vedvarende vækst, et stærkt arbejdsmarked og en inflation nær målet om symmetriske 2 pct. på årsbasis som de mest sandsynlige udfald, men Powell advarede på pressemødet mod udfordringen med svag global inflation som værende "en af de største udfordringer i vores tid."



Federal Reserve noterede i sin melding også en opbremsning i væksten i første kvartal og lod forstå, at fremgangen i husholdningernes forbrug og erhvervslivets investeringer var aftaget.



/ritzau/FINANS