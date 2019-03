Aktier: Dueagtig melding fra Fed giver medvind til aktierne i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 lukket Topix lukket Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 0,0

Der er torsdag morgen dansk tid plusser på de asiatiske børser, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag viste sig fra sin dueagtige side.Centralbanken, som onsdag afsluttede et todages møde, vil holde renten uændret i år, mens den vil afslutte sin igangværende kvantitative stramning ved udgangen af september.I Kina er der ifølge Reuters bekymring omkring værdiansættelsen af de ledende kinesiske indeks, da de er på vej mod deres højeste niveau i ni måneder. Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 0,6 og 0,2 pct.Det sker samtidig med, at der fortsat er bekymringer for handelsforholdet mellem USA og Kina. USA's præsident, Donald Trump, advarede onsdag om, at USA måske vil beholde tariffer på kinesiske varer i en "substantiel periode" for at sikre, at Kina overholder en aftale.Det japanske marked er torsdag lukket, på grund af at det er jævndøgn. Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,2 pct.Det australske ASX-200-indeks er stort set uændret. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,5 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,3 pct.Indeksværdi klokken 06.05./ritzau/FINANS