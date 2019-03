Råvarer: Nyt fra USA-Kina-forhandlinger lægger en dæmper på olieprisen

Relateret indhold Artikler

Olieprisen står onsdag i stampe, efter at usikkerhed om udviklingen i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina har skabt bekymringer for udviklingen i den globale vækst.



Kina trækker sig ifølge Bloomberg News fra tidligere løfter, fordi USA ikke har lovet at fjerne eksisterende toldsatser på kinesiske varer, hvilket skaber bekymring om, at den uenighederne mellem landene vil fortsætte.



Prisen på råolie bliver samtidig presset af tal fra American Petroleum Institute, der viste et fald i de amerikanske olielagre på 2,13 mio. tønder i sidste uge, inden at der onsdag kommer tal fra regeringen.



I år er prisen på olie steget næsten 30 pct., efter at Saudi-Arabien og Organisationen af Olieeksporterende Lande - Opec - har lagt en dæmper på produktionen for at undgå en global overproduktion.



Amerikanske sanktioner har også presset leverancerne fra Venezuela og Iran. Der er dog flere usikkerheder i øjeblikket:



"Olien (WTI, red.) har problemer med at nå op på en pris på 60 dollar på grund af flere usikkerheder - især omkring resultatet af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina," siger Kim Kwangrae, råvareanalytiker ved Samsung Futures Inc., til Bloomberg News.



"Mens råoliens prisstigning har været drevet af Venezuela og Opecs aftale om at lægge en dæmper på produktioner, vil resultatet af handelsforhandlingerne bestemmer retningen på kort sigt," vurderer råvareanalytikeren.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 67,53 dollar mod 67,61 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,84 dollar mod 59,03 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1304,92 dollar mod 1307,74 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6449,00 dollar mod 6477,00 dollar tirsdag eftermiddag.



