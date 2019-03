Valuta: Yuan svækkes for fjerde dag i træk

Relateret indhold Artikler

Yuan fortsætter for fjerde dag i træk med at svækkes over for 24 andre valutaer, skriver Bloomberg News.



Bloombergs CFETS RMB Index, der måler styrken af den lokale valuta i forhold til en kurv af 24 andre valutaer, falder onsdag mest siden januar og sætter dermed et foreløbigt punktum for otte måneders fremgang.



Onsdag morgen koster en dollar 6,7163 yuan over for 6,7131 yuan tirsdag eftermiddag, mens en euro onsdag morgen koster 1,1346 dollar, mens man tirsdag eftermiddag skulle betale 1,1348 dollar for en euro.



En dollar koster onsdag 111,27 yen mod 111,43 yen tirsdag eftermiddag.



Markedsdeltagerne afventer i øjeblikket nyt fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som onsdag aften dansk tid vil afslutte bankens møde med en rentemeddelelse og et efterfølgende pressemøde.



Tirsdag morgen var den amerikanske dollar igen presset i defensiven, da investorerne fortsat ikke følte sig overbevist om et vedvarende økonomisk opsving og den fortsatte linje fra centralbanken.



Dermed er spændingen om udfaldet af den amerikanske centralbanks rentemøde fortsat intakt frem mod onsdag aften - også selv om at økonomerne på forhånd ikke venter nogen ændringer i den ledende rente.



