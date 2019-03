Aktier: Udfordringer i handelsforhandlinger presser markedet i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,0 Topix +0,0 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -1,0 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske markeder ligger primært lavere onsdag morgen, efter at blandede signaler om udviklingen i handelskonflikten mellem USA og Kina tirsdag lagde en dæmper på udviklingen på Wall Street.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, og Topix-indekset ligger stort set uændret onsdag morgen dansk tid.Bloomberg News kunne tirsdag berette, at Kina trækker sig fra tidligere løfter i handelsforhandlingerne, fordi USA ikke har lovet at fjerne eksisterende toldsatser på kinesiske varer.Det var med til at lægge en dæmper på de amerikanske aktier, som vendte plus til små minusser. Onsdag morgen ligger futures for de toneangivende amerikanske indeks op mod 0,1 pct. lavere.Onsdag klokken 20.00 dansk tid offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, beslutningerne truffet på sit to dage lange rentemøde. Banken har signaleret, at den vil være "tålmodig" med at hæve renten."Frem mod mødet i Fed (den amerikanske centralbank, red.) og med flere bekymringer om handelsforholdet mellem USA og Kina vil der endnu engang handles forsigtigt på de asiatiske markeder, vurderer Jingyi Pan fra IG over for Reuters."Det australske ASX-200-indeks falder med 0,3 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,3, og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,9 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 1,0 og 0,9 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,5 pct.Indeksværdi klokken 06.05./ritzau/FINANS