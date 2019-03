Råvarer: Olieprisen støt stigende - Opec reducerer produktionen

Relateret indhold Artikler

Prisen på råolie er støt stigende og nåede mandag i sit højeste niveau i USA i år på baggrund af weekendens nyhed om, at Opec-landene vil holde fast i de eksisterende produktionsreduktioner frem til tidligst juni.



Prisen steg i amerikansk handel med 1,0 pct. til 59,09 dollar for en tønde WTI-olie svarende til et plus på 30 pct. siden årsskiftet. Mandag eftermiddag dansk tid kostede en tønde WTI-olie 58,95 dollar, og tirsdag morgen er prisen 59,08 dollar.



I samme tidsrum er prisen på Nordsø-olien Brent steget til 67,64 dollar per tønde fra 67,40 dollar per tønde.



Meldingen fra Opec kom sideløbende med, at produktionen i Iran og Venezuela ventes at fortsætte med at falde. Det betyder samlet set et reduceret olieudbud på et tidspunkt, hvor den globale vækst bremser op og burde lægge en dæmper på efterspørgslen. Men det synes ikke at være tilfældet.



"Vi hører igen og igen om en opbremsning her, der og alle vegne, men den globale olieefterspørgsel er egentlig ikke stoppet særligt op," siger Phil Flynn, markedsanalytiker hos Price Futures Group, til Bloomberg News.



"Vi får måske aldrig nogen sinde det store drop, alle taler om, og det er i al fald slet ikke kommet endnu," tilføjer han.



For guld- og kobber ses stigende priser tirsdag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1306,71 dollar mod 1304,69 dollar mandag eftermiddag, og et ton kobber koster 6445 dollar tirsdag morgen mod 6433 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS