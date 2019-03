Valuta: Dollar svækkes i forventning om bløde toner fra Fed

Den amerikanske dollar er igen presset i defensiven tirsdag morgen, hvor investorerne fortsat ikke føler sig overbeviste om et vedvarende økonomisk opsving og den fortsatte linje fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Dermed er der også spænding om udfaldet af det rentemøde hos centralbanken, som indledes tirsdag og afsluttes onsdag - også selv om økonomerne på forhånd ikke venter nogen ændringer i den ledende rente i denne ombæring.



Tidligere har Federal Reserve-topfolkene virket meget overbeviste om, at stramningerne af pengepolitikken ville fortsætte ufortrødent, men over den seneste efterhånden lange periode er der opstået en mere forsigtig tilgang i kommentarerne og opfattelsen af den amerikanske økonomi i markedet.



Usikkerheden har sendt dollar ned i tæt på laveste niveau i to uger, efter at den ellers har ligget styrket grundet optimisme om handelskonflikten med Kina.



"Omkring 30 pct. af markedsdeltagerne venter en rentesænkning i år. Fokus er på, i hvilken udstrækning Federal Reserve kan tage det med i beregningerne uden at chokere markedet," siger Kumiko Ishikawa, der er senioranalytiker hos Sony Financial Holdings, til Reuters.



Hos Mizuho Securities er det ifølge nyhedsbureauet også vurderingen, at Federal Reserve vil tage en mere lempelig tilgang til pengepolitikken i forbindelse med mødet, end man har set ved tidligere møder, men finanshuset vurderer samtidig, at det er mere usandsynligt, at aktiemarkederne også vil tage positivt imod en sådan udvikling.



En euro koster tirsdag morgen 1,1344 dollar, mens man mandag eftermiddag skulle betale 1,1337 dollar for en euro. I begyndelsen af sidste uge kostede euro blot 1,1245 dollar.



/ritzau/FINANS