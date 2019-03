Aktier: Blandet stemning i Asien forud for rentemøde i USA

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,02 Sydney ASX 200 -0,1

Der er blandet stemning på de asiatiske aktiemarkeder tirsdag, hvor handlen er forholdsvis dæmpet, mens investorerne afventer mødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, senere på ugen.Det japanske Nikkei-indeks taber 0,1 pct., Hongkongs Hang Seng-indeks synker 0,2 pct., mens Shanghai Composite falder 0,2 pct.Mandag sluttede de tre ledende amerikanske aktieindeks - Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq - alle i plus, og dermed fortsatte markedet sin opadgående kurve fra sidste uge.Ifølge nyhedsbureauet The Associated Press, AP, har markedsdeltagerne i øjeblikket rettet deres opmærksomhed mod mødet i Federal Reserve senere på ugen. Her bliver der spekuleret i, hvorvidt centralbanken vil annoncere, om den planlægger at holde igen med renteforhøjelserne.I december var bekymringen i markedet, at den amerikanske centralbank ville hæve renten for hurtigt set i lyset af langsommere global vækst.Medlemmerne af Federal Reserve mødes onsdag, hvor de vil diskutere rentepolitikken. Økonomer venter, at centralbanken ikke annoncerer nogen justeringer af den toneangivende rente.Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures med små plusser.Indeksværdi kl. 6.20/ritzau/FINANS