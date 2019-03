Der vil formentlig blot være tale om begrænsede udsving fra starten af mandagens handel med danske statspapirer, mens investorerne tager luft ind og ser frem mod en uge med masser af vigtige makroøkonomiske og politiske begivenheder.



Fredag sluttede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,17 pct., hvilket var uændret fra torsdag. Set over hele sidste uge bevægede renten sig også blot et enkelt basispoint, efter at den ugen før faldt tungt.



I denne uge vil den afventende tilgang formentlig fortsætter fra ugens start, mens investorerne afventer nye signaler fra både USA og Europa.



Det drejer sig primært om rentemødet hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor der på forhånd ikke er forventninger om ændringer af den ledende rente blandt økonomerne.



Derudover fortsætter brexit-processen i Storbritannien, efter at sidste uge bød på en stribe afstemninger i parlamentet om emnet.



Premierminister Theresa Mays brexit-aftale med EU blev endnu en gang afvist, men samtidig blev politikerne også enige om, at de ikke er interesserede i en udtræden af unionen uden nogen aftale, og der blev nået enighed om at anmode EU om en udsættelse af datoen for briternes udtræden, der ellers er fastsat til den 29. marts.



- EU's ledere skal på torsdagens og fredagens EU-topmøde tage stilling til Storbritanniens anmodning om udsættelse af brexit. Spørgsmålet bliver, om EU vil godkende udsættelsen, og hvor lang udsættelsen i så fald bliver. Theresa May vil nemlig efter alt at dømme forsøge sig med en tredje afstemning om sin brexit-aftale inden EU-topmødet, skriver Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker hos Sydbank, i en morgenkommentar.



- Får hun i tredje forsøg flertal for sin aftale, vil Storbritannien formentlig få en kort udsættelse af brexit til at implementere den nødvendige lovgivning, fortsætter han.



Fra nøgletalsfronten er der ikke meget nyt mandag, hvor et sæt japanske nøgletal og opgørelsen af NAHB-boligindekset i USA er højdepunkterne.



