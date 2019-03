Råvarer: Olieprisen ligger tæt på årsrekord

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne danser på stedet mandag morgen tæt på de højeste niveauer siden november sidste år.



Nedskæringer i produktionen fra Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, og USA's sanktioner mod Iran og Venezuelas olieeksport giver markedet støtte, skriver Reuters.



"Den største risiko i forhold til vores syn på olieprisen er, at efterspørgslen viser svaghedstegn på grund af svagere økonomisk vækst. Vores basisscenarie efter, at olieefterspørgslen vil stige med 1,3 mio. tønder om dagen i 2019."



"En synkroniseret global nedtur kan skubbe den globale efterspørgselsvækst til under 1 mio. tønder," skriver analysehuset Bernstein Energy ifølge Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 66,98 dollar mod 66,82 dollar fredag eftermiddag. Går prisen over 68,14 dollar vil det være årsrekord.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,25 dollar mod 58,39 dollar fredag eftermiddag.



Både guld- og kobber ligger også relativt stille mandag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1299,00 dollar mod 1301,80 dollar fredag eftermiddag, mens et ton kobber mandag morgen koster 6451 dollar mod 6431 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS