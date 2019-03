Valuta: Små bevægelser og indledende opvarming til Fed

Relateret indhold Artikler

Det er roligt på valutamarkedet mandag morgen, hvor markedsdeltagerne så småt er begyndt den indledende opvarmning rentemødet i den amerikanske centralbank tirsdag og onsdag.



Euro koster mandag morgen 1,1336 dollar mod 1,1324 dollar fredag kl. 17, mens dollar samtidig ligger i 111,54 yen mod 111,57 yen fredag eftermiddag.



Mens der ikke er de store nøgletal at forholde sig til i mandagens marked, så kan markedsdeltagerne dvæle lidt mere i tallene fra i fredags, hvor produktionen i den amerikanske fremstillingssektor viste et overrasende fald på 0,4 pct. i februar og fabriksaktiviteten i New York også skuffede.



Efter tallene var den tiårige amerikanske rente nede at vende i 2,58 pct., hvilket var det laveste niveau siden 4. januar, mens Fed Funds futures ifølge Reuters indprisede en omkring 40 pct. chance for en amerikansk rentenedsættelse senere i år, sammenlignet med en næsten nul procent for en måned siden.



I det lys vil der onsdag komme stor fokus på udmeldinger fra et rentemøde i den amerikanske centralbank.



"Fokus vil være på hvor dueagtig Fed vil være. Jeg har den opfattelse, at markedet er gået lidt for vidt i forhold til at forvente rentenedsættelser."



"Der er en risiko for, at et sådanne vurderinger vil blive rullet tilbage, hvis Fed's "dot plot"-diagram viser, at centralbankcheferne stadig venter en renteforhøjelse i år," siger Ayako Sera, markedsøkonom hos Sumitomo Mitsui Trust Bank ifølge Reuters.



Det nævnte diagram viser, hvor centralbankens chefgruppes 16 medlemmer lægger deres individuelle renteforventninger ind.



/ritzau/FINANS