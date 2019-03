Aktier: Pæne stigninger i Asien efter fremgang på Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +1,4 China CSI 300 +1,7 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,3

Der er god stemning på de asiatiske aktiemarkeder mandag morgen, hvor investorerne lader sig inspirere af fredagens stigninger i USA og spæde tegn på, at Kina og USA gør fremskridt i forhandlingerne om en handelsaftale.Fredag godkendte den kinesiske kongres en investeringslov, som skal løse nogle af de indvendinger, som især USA har over for Kinas særlige regler for udenlandske selskaber, der ønsker at drive forretning i Kina, skriver Associated Press, AP."Handelskrigen mellem USA og Kina var en væsentlig årsag til nedjusteringen af de globale vækstudsigter.""Mens kommentarer fra begge sider har været positive, så har der kun været få detaljer fremme om, hvor forhandlingerne står. En forsinkelse kan igen udløse uro i markedet," siger Alfonso Esparza til AP.Det japanske Nikkei-indeks stiger med 0,6 pct., og det brede Topix-indeks øger 0,5 pct.I Kina er humøret endnu højere. Shanghai Composite-indekset handles 1,4 pct. højere, og CSI 300-indekset sendes 1,7 pct. op.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger akkurat i plusser, men plusserne er ikke store nok til, at der kan rundes op til 0,1 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS