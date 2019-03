Råvarer: Sanktioner og nedskæringer skaber svagt minus i olieudbuddet

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne holder niveau fredag, mens produktionsnedskæringerne fra Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, og USA's sanktioner mod Iran og Venezuelas olieeksport har skabt et svagt underskud i det globale olieudbud i årets første kvartal.



Samtidig fastholdes oliepriserne ifølge Reuters af bekymringer om en snarlig økonomisk opbremsning, der ventes at sænke efterspørgslen på brændstof.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 67,25 dollar mod 67,50 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,62 dollar mod 58,66 dollar torsdag eftermiddag.



"(Prisen på, red.) råolien fortsætter med at stige som reaktion på de igangværende produktionsnedskæringer hos Opec+ såvel som nedgangen i produktionen i det strømsvigtsramte Venezuela," siger Ole Hansen, der er chefråvarestrateg i Saxo Bank, til Reuters.



Opec samt ikke-medlemslande som Rusland - også kendt som Opec+ - har siden årets begyndelse ifølge Reuters aftalt at skære produktionen med 1,2 mio. tønder olie om dagen for at tætne markedet og understøtte oliepriserne.



I weekenden mødes Opec og ikke-medlemslandene i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, for at gennemgå sin produktionspolitik, hvor det ventes af de fleste, at denne bliver fastholdt, skriver Reuters.



ANZ Bank skriver i et notat fredag, at den ikke venter nye aftaler fra weekendens møde. I stedet venter banken, at der vil blive talt højt om den igangværende indsats for at holde oliemarkedet i balance.



Tal for de globale oliestrømme fra Refinitiv viser ifølge Reuters, at Opecs tilbageholdning af olie og USA's sanktioner mod Iran og Venezuela med al sandsynlighed har skabt et underskud i udbuddet i årets første kvartal.



Både guld- og kobber priserne stiger fredag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1298,03 dollar mod 1295,64 dollar torsdag eftermiddag, mens et ton kobber fredag morgen koster 6413 dollar mod 6385 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS