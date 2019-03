Valuta: Pund i fokus efter brexit-afstemning

Det er fortsat britiske pund, der indtager fokus på valutamarkedet fredag morgen.



Torsdag valgte det britiske parlament med et overvældende flertal at udskyde Storbritanniens skilsmisse med EU.



Underhuset godkendte et forslag, der åbner for at anmode EU om en kort forsinkelse af artikel 50, hvis parlamentarikerne kan finde frem til en acceptabel brexit-aftale senest 20. marts, eller en længere forsinkelse, hvis et kompromis ikke kan findes i tide.



"Der har været konsensus i markedet om, at brexit vil blive forsinket. Det er gået præcis som ventet. Men risikoen for en vis effekt er ikke helt forsvundet endnu. Næste uges EU-topmøde vil sandsynligvis være klimaks," siger valutachef Kyosuke Suzuki fra Societe Generale i Tokyo til Reuters.



Kyosuke Suzuki peger på, at samtlige 27 EU-medlemmer skal godkende en forlængelse.



Inden EU-topmødet løber af stablen onsdag og torsdag i næste uge, skal den britiske premierministers brexit-aftale til en ny afstemning i Underhuset, der allerede to gange har sagt nej tak til aftalen med et historisk stort trecifret antal nej-stemmer.



Parlamentsmedlemmerne skal vælge enten af acceptere en aftale, som ingen føler giver et rent brud med EU, eller afvise det og acceptere, at brexit bliver udvandret eller endog udskudt i lang tid.



JAPANSK CENTRALBANK NEDJUSTERER UDSIGTERNE



Og mens det britiske slagsmål om EU kører i høje omdrejninger, har den japanske centralbank, Bank of Japan, taget både de britiske kvaler og den kinesiske opbremsning med i overvejelserne og nedjusteret de økonomiske udsigter.



Bank of Japan fastholdt som ventet pengepolitikken på fredagens pengepolitiske møde, men lagde en dæmper på optimismen og nedgraderede vurderingen af eksport og industriproduktion på grund af øgede udenlandske risici, der truer med at afspore landets skrøbelige økonomiske opsving.



Amerikanske data torsdag understregede det voksende pres på den globale økonomi, som også er begyndt at ramme den amerikanske aktivitet.



Pund koster desuden fredag morgen 1,3245 dollar mod 1,3280 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1320 dollar mod 1,1300 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,65 yen mod 111,70 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS