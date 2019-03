Råvarer: Nedskæringer i udbud og sanktioner hæver oliepriser

Oliepriserne stiger torsdag, hvor den europæiske referenceolie, Brent, rammer sit højeste i 2019 - et niveau, der ifølge Reuters ikke er set siden november sidste år. Det er blandt andet Opec's reduktion af udbuddet, USA's sanktioner mod Venezuela og et uventet dyk i de amerikanske olielagre, der har hævet priserne.



En tønde Brent, koster torsdag morgen 67,81 dollar mod 67,32 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,41 dollar mod 57,96 dollar onsdag eftermiddag. Det var det højeste niveau i fire måneder.



Opec og andre olieproducenter, som Rusland, har siden starten af året nedskåret olieudbuddet med 1,2 mio. tønder om dagen for at booste markedet og priserne ved at undgå et forsyningsoverskud.



"Indskrænkede globale olielagre gennem Opec-anførte udbudsreduktioner og amerikanske sanktioner mod venezuelansk petroleum har givet en stærk støtte til oliepriserne," siger Benjamin Lu fra Singapore-mæglervirksomheden Phillip Futures, til Reuters.



I Venezuela har olieproduktion og eksport lidt under forstyrrelser fra politisk og økonomisk krise, som har resulteret i forsyningsproblemer, mens USA's regering har spærret for amerikanske virksomheders handel med den venezuelanske regering, inklusiv det statsejede olieselskab, PDVSA.



USA sigter efter at kunne nedskære Irans olieeksport med 20 pct. til under 1 mio. tønder om dagen fra maj af. USA vil kræve fra de importerende lande til, at de reducerer handel med den mellemøstlige producent, hvis landende vil undgå amerikanske sanktioner, udtaler to kilder bekendt med sagen til Reuters.



En ugentlig rapport fra det amerikanske energiministerium, EIA, viser, at amerikanske råolielagre er faldet med 3,9 mio. tønder i løbet af den forgangene uge, hvor analytikere havde forventet en stigning på 2,7 mio. tønder i stedet.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1303,45 dollar mod 1308,02 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6449,50 dollar mod 6481 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS