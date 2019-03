Valuta: Pund styrket efter politisk afvisning af brexit uden aftale

Relateret indhold Artikler

Britiske pund er i søgelyset torsdag morgen, hvor investorerne forsøger at indregne onsdag aftens afvisning af et britiske farvel til EU, uden at en aftale er på plads.



Det britiske parlament stemte onsdag aften ja til, at et brexit uden en aftale helt skal udelukkes.



Det betyder i første omgang, at Storbritanniens exit fra EU ser ud til at blive forsinket indtil juni, men premierminister Theresa May har ikke givet op over for hendes farvelaftale.



Trods to sviende nederlag forbereder hun en tredje afstemning om den omdiskuterede brexit-aftale efter hemmelige kompromisforhandlinger med DUP og euroskeptikere.



Dermed lanceres et tredje desperat forsøg på at få parlamentsmedlemmerne til at stemme for hendes brexit-aftale, der de to foregående gange blev nedstemt med historisk trecifrede antal nejstemmer.



Den umiddelbare reaktion i valutamarkedet var at sende pund helt op til med 1,3380 dollar - det højeste niveau i næsten et år - inden markedsdeltagerne besindede sig en smule og stabiliserede sterling omkring 1,3265 dollar.



"Pundet er allerede styrket en del, og da styrkelsen hovedsagelig genereres af forventninger frem for af fundamentale forhold, ser det ud til, at det nuværende forløb er løbet tør for damp," siger seniorvalutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Torsdag skal det britiske Underhus igen behandle brexit. Denne gang skal der stemmes om at forsinke Storbritanniens farvel til EU, der fortsat lyder på 29. marts.



"Når forventningerne til en forsinkelse af brexit er bekræftet efter aftenens afstemning i parlamentet, kan pund blive udsat for mere pres. Men dollar er svækket af faldende amerikanske renter, og enhver svækkelse af valutaen (pund, red.) vil sandsynligvis være begrænset," siger Junichi Ishikawa.



Pund koster torsdag morgen 1,3260 dollar mod 1,3230 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1325 dollar mod 1,1310 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 111,45 yen mod 111,35 yen onsdag.



/ritzau/FINANS