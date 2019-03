Aktier: Tvetydige kinesiske data får de asiatiske investorer til at vælge fra

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix 0,0 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag, hvor tvetydige kinesiske data får visse investorer til at holde sig i baggrunden, indtil der er mere grundlag for at genoptage de seneste dages købelyst.Analytikere er skeptiske over, hvor meget yderligere aktiestigningerne kan bære, da den langsommere globale vækst, svag selskabsindtjening og handelsspændinger mellem USA og Kina fortsat tynger på risikovilligheden."Fokus vil sandsynligvis vende tilbage til den økonomiske politik meget snart, og forventningerne til de mange tiltag, der hidtil er blevet annonceret for at bidrage til at forbedre de økonomiske resultater," siger analytiker Jingyi Pan fra IG til AP.I Tokyo holdes optimismen oppe af en svækkelse af den japanske yen. Nikkei-indekset stiger 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks er så godt som uændret.De kinesiske markeder på fastlandet klarer sig langt dårligere."Den blandede pose med tal indeholdt en skuffende industriproduktion på 5,3 pct. på årsbasis mod 5,6 pct. konsensus," påpeger Jingyi Pan.Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 1,1 pct., og et fald i CSI 300-indekset på 0,5 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks er til gengæld så godt som uændret.Futures for de ledende amerikanske aktieindeks, Dow Jones, S&P og Nasdaq, falder 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.05./ritzau/FINANS