Råvarer: Opec-nedskæringer og USA's sanktioner løfter oliepriserne

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie ligger onsdag morgen højere end niveauerne sent tirsdag. De fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, samt USA's sanktioner mod Iran og Venezuelas olieeksport understøtter priserne.



En tønde Brent koster onsdag morgen 66,89 dollar mod 66,68 dollar tirsdag aften, mens prisen ved dansk børslukketid lå på 66,86 dollar. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,17 dollar mod 56,85 dollar tirsdag aften. En tønde af den amerikanske WTI-olie blev handlet i 57,25 dollar tirsdag kl. 17.



Størstedelen af Venezuela er ifølge Reuters på sjette dag ramt af landets værste strømafbrydelse, der blandt andet har resulteret i, at eksport fra landets hovedolieterminal er stoppet.



"Svigt i det elektriske netværk vil med al sandsynlig accelerere tabet på 700.000 tønder olie om dagen," siger Barclays om det samlede olieudbud ifølge Reuters.



National Australia Bank ser ifølge Reuters på oliemarkedet med blandede forventninger. Mens Opec-nedskæringerne og de amerikanske sanktioner holder oliepriserne oppe, venter banken, at bekymringer om den globale økonomiske vækst samt USA's fortsat stigende olieproduktion vil sænke priserne.



Banken venter ifølge Reuters en meget jævn prisstigning for olien i år, hvor prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, ventes at koste omkring 70 dollar sidst på året.



USA venter i gennemsnit at producere 12,30 mio. tønder olie om dagen i 2019, sagde det amerikanske energiministerium, EIA, tirsdag ifølge Reuters. I 2018 blev der i gennemsnit produceret 11 mio. tønder om dagen.



Prisen på guld stiger en smule onsdag morgen, mens kobberprisen falder.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1304,51 dollar mod 1297,23 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6459 dollar mod 6483 dollar tirsdag eftermiddag.



