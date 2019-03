Aktier: Brexit-kaos sender asiatiske aktier ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,9 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder er for det meste malet i rødt onsdag, hvor en risikoaversion har grebet investorerne, mens spillet om brexit afventes forud for endnu en parlamentsafstemning oven på gårsdagens andet nederlag til premierminister Theresa May.Parlamentet skal i dag stemme om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU uden en aftale, og hvis det som ventet bliver nedstemt, vil en yderligere afstemning torsdag om at forlænge brexit-fristen løbe af stablen."Afstemningen i dag synes også klart at ville gå mod regeringen. Vi forventer, at torsdagens afstemning får flertal for en forlængelse," siger cheføkonom David de Garis fra National Australia Bank i Sydney.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,4 pct.I Tokyo er investorerne samtidig bekymrede, efter at nye data for maskinordre-indgangen viste et massivt fald i januar.Dataene anses som en af de vigtigste retningspile for investeringsbilledet, og det sender Nikkei-indekset ned med 1,2 pct., og det brede Topix-indeks ned med 1,0 pct.I Kina er der også negative overskrifter på børserne. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset dykker begge 0,9 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et minus på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., mens Kospi-indekset i Seoul dykker 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,9 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et dyk på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq ligger med fald på omkring 0,2 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS