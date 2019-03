Råvarer: Sund efterspørgsel hæver oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger tirsdag morgen. Det skyldes ifølge Reuters en sund efterspørgsel samt fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec).



Guld- og kobberprisen stiger.



Selv om analytikere fortsat advarer om de globale vækstudsigter, hæves oliepriserne tirsdag morgen af et løft i de finansielle markeder.



"Til trods for økonomisk modvind ser vi stadig gennemsnitlige Brent-priser på 70 dollar i år og venter, at WTI-olien sakker bagud med en gennemsnitlig pris på 59 dollar per tønde i 2019," siger finansieringsfirmaet Merrill Lynch til Reuters.



Opecs udbudsstramninger på op til 1,2 mio. tønder om dagen støtter også fortsat oliepriserne. Den saudiarabiske energiminister, Khalid al-Falih, udtalte mandag, at det er usandsynligt, at Opec-nedskæringerne vil stoppe før organisationens møde i juni - et udsagn, der ifølge analytiker Phil Flynn fra Price Futures Group understreger, at Opec-kartellet er seriøse omkring stramningen af oliemarkedet.



Dertil planlægger Saudi-Arabien også at skære yderligere i landets olieeksport, så den ender under 7 mio. tønder om dagen, mens produktionen også holdes under 10 mio. tønder om dagen for at imødegå et globalt overskud.



Priserne presses dog af en rekordhøj amerikansk produktion, som ifølge Det Internationale Energiagentur ventes at stige med yderligere 2,8 mio. tønder om dagen over de næste fem år. Dermed ses udbuddet at lande på 13,7 mio. tønder om dagen i 2024.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 66,79 dollar mod 66,65 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,03 dollar mod 56,88 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1296,71 dollar mod 1293,01 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6463,5 dollar mod 6416,5 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS