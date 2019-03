Valuta: Pundet styrkes markant af brexit-aftale før afstemning

Relateret indhold Artikler

Der er bud efter sterling på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor investorerne endnu engang skubber den britiske valuta rundt i kølvandet på nye og denne gang - i manges øjne - positive oplysninger om Storbritanniens forestående exit fra EU.



Sent mandag lykkedes det den britiske premierminister Theresa May at indgå en revidering brexit-aftalen med Den Europæiske Unions kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, i et forsøg på at undgå endnu et knusende nederlag i Underhuset senere tirsdag.



Theresa May proklamerede efter aftalens indgåelse, at Storbritannien nu ikke kan fanges i det "irske bagstop", og opfordrede parlamentsmedlemmer til at stå sammen og støtte den "forbedrede brexit-aftale".



"Hvis de kan bryde (backstop) problemet ned til et niveau, hvor der kan forhandles eller i det mindste indgås kompromis fra begge sider, synes der absolut at være lys for enden af tunnelen," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Bank i Tokyo til Reuters.



Der er dog fortsat stor tvivl om, hvorvidt de mange konservative hard-line euroskeptikere og ikke mindst støttepartiet DUP, der har sit udspring i den ultranationalistiske højredrejede del af Nordirland, vil bakke op om aftalen.



Aftalen kommer blot 17 dage før Storbritannien er sat til at forlade EU, og den kan, hvis den vedtages i Underhuset, afværge de værste komplikationer ved EU-skilsmissen.



Håbet om, at en acceptabel aftale endelig er faldet på plads styrket pund markant, men mange investorer er fortsat forsigtige, da det britiske parlament til stadighed har stærkt delte meninger om hele brexit-processen, hvilket har svækket parti-disciplinen til en grad, hvor adskillige parlamentsmedlemmer fra både Labour og de konservative har brudt med partiet og samlet sig i en pro-EU gruppering i håb om at fremtvinge en ny folkeafstemning om medlemskab af EU.



Og der er god grund til forsigtigheden. Aftalen er en revidering af den allerede en gang reviderede og underskrevne brexitaftale, og Jean-Claude Juncker advarede mandag de britiske politikere om, at de ikke vil få en tredje mulighed for at godkende aftalen.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3220 dollar mod 1,3095 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1265 dollar mod 1,1225 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,40 yen mod 111,00 yen mandag eftermiddag.



