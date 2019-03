Aktier: Håb om brexit-aftale resulterer i markante stigninger i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,9 Topix +1,7 Hongkongs Hang Seng +1,4 China Shanghai Composite +1,8 China CSI 300 +1,6 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex +1,1 Singapores STI +1,1 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktieinvestorer tager forskud på begivenhederne tirsdag, hvor en reduceret sandsynlighed for at Storbritannien forlader EU uden en brexitaftale fremtvinger en begejstret stemning på aktiemarkederne.For hvis premierminister Theresa Mays nyreviderede aftale vedtages, elimineres en af de tre største bekymringer for den globale vækst hos de globale de investorer."Hvis brexit tages af bordet, tror jeg, at nogle af de reelle pengestrømme, der dukkede op i slutningen af i sidste uge, sandsynligvis vil komme frem igen. Så jeg tror, det hjælper med at ændre hele baggrunden," siger strateg Greg McKenna fra McKenna Macro ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 1,1 pct.I Tokyo får investorerne tillige hjælp fra en svækket yen. Nikkei-indekset stiger 1,9 pct., og det brede Topix-indeks øger 1,7 pct.I Kina følger investorerne med. Shanghai Composite-indekset handles 1,8 pct. højere og CSI 300-indekset sendes 1,6 pct. op.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 1,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,0 pct., Kospi-indekset i Seoul stiger 0,9 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 1,1 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med plusser på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS