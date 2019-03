Valuta: Forsigtig ugestart efter nye tegn på økonomisk opbremsning

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der bliver lagt forsigtigt ud på valutamarkedet mandag morgen, hvor bevægelserne mellem de store valutaer er yderst begrænsede.



Globale vækstproblemer får markedsdeltagerne stil at søge ud på sidelinjen, hvor også Storbritanniens slingregang mod exit fra EU iagttages med stigende forundring.



Fredagens yderst skuffende amerikanske arbejdsmarkedsrapport har lagt nye kævler på de økonomiske bekymringers lejrbål, men uden at det har svækket dollar, da bekymringerne er mindst lige så store, når det gælder eurozonen.



"Bekymringerne om verdensøkonomien er igen stigende efter ECBs massive nedjustering af vækstudsigterne for euroområdet. Det svækker euro. USA er ikke speciel stærk, men de andre regioner er svagere, og derfor er dollar relativ stærk," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



USA's beskæftigelsesrapport viste en vækstopbremsning i februar, hvor der blot blev skabt nye 20.000 arbejdspladser, hvilket var langt, langt færre end ventet.



Og bekymringerne er endnu større, når talen falder på Storbritanniens skilsmisse med EU, hvilket får investorerne til at trimme eksponeringen mod pund sterling.



Sterling er under fornyet pres, efter at højtstående konservative parlamentsmedlemmer har opfordret premierminister Theresa May til at udsætte tirsdagens afstemning, hvis hun ikke kan komme med sidste øjebliks ændringer til exitaftalen, her mindre end tre uger før Storbritannien forlader Den Europæiske Union.



Den britiske premierminister kæmper - indtil videre uden held - for at sikre ændringer til aftalen forud for tirsdagens afstemning. I modsat fald står hun til at lide endnu et nederlag med et trecifret antal stemmer.



Og det vurderes, at kunne tvinge hende til at træde tilbage og flytte fra residensen i Downing Street.



"Forventningen om en renteforhøjelse, hvis brexit uden en aftale undgås, er ved at fordampe," siger Masafumi Yamamoto og peger på, at det gør den britiske valuta endnu mere følsom over for kortsigtede begivenheder som tirsdagens parlamentsafstemning.



Pund koster mandag morgen 1,2975 dollar mod 1,3060 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1230 dollar mod 1,1235 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,10 yen mod 111,20 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS