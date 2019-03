Aktier: Kinesisk centralbank indikerer støtte til haltende asiatisk økonomi

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,7 China Shanghai Composite +1,2 China CSI 300 +1,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktieinvestorer havde lidt svært ved at komme ud af starthullerne mandag morgen, men i dagens løb er det blevet til stigninger i især Kina, efter at den kinesiske centralbank har ytret yderligere støtte til den opbremsende økonomi gennem nye lån og reducerede låneomkostninger.People's Bank of Chinas guvernør Yi Gang indikerede søndag et behov for at bekæmpe den økonomiske afmatning."I betragtning af at alle de største centralbanker er på vej med lempelser, og at den indenlandske kreditvækst stadig kræver støtte, vil pengepolitikken fortsat være relativt lempelig," skriver det kinesiske finanshus Zheshang Securities i en notat ifølge Reuters.I Tokyo stiger Nikkei-indekset 0,5 pct., og det brede Topix-indeks øger 0,6 pct.Kinas centrabankchef Yi Gang indikerede søndag, at der stadig er plads til at reducere reservekravene og sagde, at centralbanken vil arbejde for at sænke den risikopræmie, der har holdt renterne for små virksomheder relativt høje.Det sender Shanghai Composite-indekset op med 1,2 pct. og CSI 300-indekset op med 1,4 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,7 pct.Futuren på Dow Jones-indekset falder 0,4 pct., mens S&P- samt Nasdaq-futuren ligger med plusser på under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS