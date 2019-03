Valuta: Euro-dyk efter pengepolitisk tilbagetrækning fra ECB

Relateret indhold Artikler

Den fælleseuropæiske valuta, euro, ligger på det laveste niveau i næste to år mod dollar fredag morgen efter en markant vending i Den Europæiske Centralbanks (ECB's) pengepolitik torsdag.



ECB's styrelsesråd viste sig langt mere blød i knæene over for den igangværende opbremsning i euroområdet, som er en udløber af den økonomiske opbremsning i Kina, handelskrigen mellem Kina og USA og det britiske farvel til EU, som ingen endnu ved, hvordan kommer til at foregå blot et par uger inden den endelige deadline for skilsmissen.



Det betød, at centralbanken i Frankfurt torsdag tilbagerullede alle indikationer om renteforhøjelser i 2019, og sandsynligvis også det meste af 2020, samt igen tilbød langfristet likviditet til bankerne, blot få måneder efter at det massive obligations-opkøbsprogram blev udfaset efter år med ekstrem stor pengeinjektion i de finansielle markeder.



Det står i skarp kontrast til udviklingen i USA, hvor Federal Reserve godt nok har sat yderligere renteforhøjelser på pause for at stikke en finger i jorden og se, om den globale opbremsning også slår igennem i USA, eller om de økonomiske data fortsat viser blå himmel, så den hidtidige renteforhøjelses-cyklus kan genoptages.



Senere fredag vil markedsdeltagerne få mere sikkerhed for udviklingen, når den amerikanske arbejdsmarkedsrapport offentliggøres.



De forskellige tempi i vækstforløbet har øget renteforskellen mellem de europæiske og de amerikanske statspapirer, hvilket er i den amerikanske dollars favør.



Og hvis ikke det er nok, står effekten af Storbritanniens farvel til EU-medlemskab endnu hen i det uvisse. Det eneste, som synes sikkert, er, at det vil gå ud over væksten i både eurozonen og Storbritannien. Hvor stor effekten bliver, må tiden vise.



Pund koster desuden fredag morgen 1,3095 dollar mod 1,3110 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1195 dollar mod 1,1230 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,40 yen mod 111,55 yen torsdag eftermiddag.



