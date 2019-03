Aktier: Bekræftelser på opbremsning giver massive kursfald i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -2,0 Topix -1,8 Hongkongs Hang Seng -1,5 China Shanghai Composite -2,9 China CSI 300 -2,9 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -1,0 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,9

De asiatiske aktier ligger med massive kursfald fredag morgen. Et styrtdyk i den kinesiske eksport bekræfter den globale opbremsning, der torsdag fik Den Europæiske Centralbank til at foretage en U-vending i pengepolitikken og lancere nye lempelser blot få måneder efter, at det hidtidige massive lempelsesprogram blev udfaset."Serien af skærpede vækstnedgangsfaktorer fortsætter med at dynge sig op - den seneste fra euroområdet, der har sat de asiatiske markeder i gang med en synkroniseret nedtur ved afslutningen af ugen," siger analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore i en kommentar ifølge AP.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 1,1 pct.I Tokyo dropper Nikkei-indekset 2,0 pct., og også det brede Topix-indeks dykker 1,8 pct.I Kina er der endnu mere tvivl om den økonomiske udvikling. Et fald i eksporten på over 20 pct. i februar tegner trods den ugelange nytårsfejring ikke godt.Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset dykker begge falder 2,9 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et minus på 1,5 pct.De amerikanske aktiefutures på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq ligger med fald på godt 0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS