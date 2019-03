Råvarer: Oliepriserne sniger sig op på grund af olienedskæringer

Relateret indhold Artikler

Torsdag sniger oliepriserne sig op på grund af de fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, samtidig med USA's sanktioner mod Venezuela og Iran. Modsat bliver oliepriserne dog holdt nede af rekordhøj, amerikansk olieproduktion.



Ifølge Reuters vil Opec og nogle af organisationens allierede hjælpe oliepriserne op ved at mindske produktionen med omkring 1,2 mio. tønder om dagen.



"Ifølge os forsøger Opec at retablere balancen i markedet så hurtigt som muligt og derved kunne fjerne nedskæringerne igen i slutningen af juni for at øge produktionen i den sidste halvdel af året samtidig med skiferproducenter," skriver investeringsbanken Goldman Sachs ifølge Reuters.



Trods forsøget fra Opec på at skære i olieproduktionen er udbuddet fortsat stort, da USA's olielagre steg mere end ventet sidste uge med 7,1 mio. tønder.



USA's olieproduktion var samtidig rekordhøj med 12,1 mio. tønder om dagen, hvilket er en stigning med cirka 2 mio. tønder om dagen siden starten af 2018.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 66,26 dollar mod 65,75 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,39 dollar mod 55,98 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1286,31 dollar mod 1286,26 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6441 dollar mod 6455 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS