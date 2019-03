Valuta: Stilhed op til ECB's pengepolitiske møde

Relateret indhold Artikler

Verdens store valutaer viser ikke meget tegn på bevægelse torsdag morgen.



Markedsdeltagerne har opmærksomheden rettet mod Den Europæiske Centralbanks (ECB's) pengepolitiske møde senere på dagen, hvor en revision af de hidtidige prognoser imødeses med en vis bæven.



ECB forventes i vid udstrækning af reducere vækstprognosen, og der er også sandsynlighed for et stærkere signal fra centralbanken om, at mere stimulans i form af nye langsigtede lån til finanssektoren er på vej for at bekæmpe den økonomiske afmatning.



"Markedet har allerede indregnet, at den økonomiske vækst i euroområdet ikke ser for godt ud. Og jeg tror, at der er en vis sandsynlighed for, at deres fremadrettede indikationer også allerede er prissat i et vist omfang," siger seniorstrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



OECD reducerede onsdag de økonomiske prognoser for verdensøkonomien i 2019 og 2020 nok en gang oven på nedjusteringen i november, hvor der blev advaret om, at handelsstriden og usikkerheden om Storbritanniens skilsmisse fra EU vil ramme den globale handel og dermed også virksomhederne.



Og samtidig med at ECB er i fokus, er der en vis efterspørgsel efter yen og schweizerfranc på grund af tegn på spændinger mellem USA og Nordkorea og den fornyede frygt for en afmatning i den globale vækst.



USA's præsident, Donald Trump, sagde onsdag, at han vil blive meget skuffet, hvis ledelsen i Pyongyang genopbygger en missilbase, der tidligere har været brugt til udvikling af nordkoreanske interkontinentale missiler.



"Det er en nyhed, der ansporer til køb af yen og i den forbindelse også påvirker schweizerfranc," siger valutachef Kazushige Kaida fra State Street Bank i Tokyo til Reuters.



Pund koster torsdag morgen 1,3180 dollar mod 1,3170 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1305 dollar mod 1,1320 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 111,70 yen mod 111,75 yen onsdag.



