Aktier: Afventende investorer medfører generelle kursfald i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex -0,5 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktier ligger med generelle kursfald torsdag morgen.Investorerne afventer fortsat udfaldet af handelsforhandlingerne mellem Kina og USA, mens der samtidig skæves til dagens pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank og fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport."Markedet har i nogen tid været baseret på gode nyheder, nemlig at forhandlingerne mellem USA og Kina sandsynligvis vil gå godt. Nu tager markedet en pause," siger seniorstrateg Tatsushi Maeno fra Okasan Asset Management i Tokyo til Reuters.Investorstemningen tynges også af onsdagens reduktion i vækstprognosen fra OECD, der sænkede niveauet for verdensøkonomien i både 2019 og 2020.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,8 pct., og også det brede Topix-indeks viger 1,1 pct.I Kina er der mere tvivl om udviklingen."Kinesiske makroøkonomiske data har været og er svage i øjeblikket, men jeg forventer, at de vil forbedre sig inden midt på sommeren," siger Tatsushi Maeno.Shanghai Composite-indekset er så godt som uændret, mens CSI 300-indekset falder 0,9 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,5 pct..De amerikanske aktiefutures på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq ligger med fald på op mod 0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.25./ritzau/FINANS