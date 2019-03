Råvarer: Udsigt til stigende olieproduktion i USA sænker oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder onsdag morgen. De sænkes af positive fremtidsudsigter fra to store amerikanske olieproducenter, mens den fortsatte ophobning af amerikanske olielagre understøtter priserne trods produktionsnedskæringer fra Organisationen for olieeksporterende lande, Opec.



En tønde Brent koster onsdag morgen 65,36 dollar mod 65,48 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,10 dollar mod 56,49 dollar tirsdag eftermiddag.



"Oliefutures fortsætter med at vise spændstighed, mens markederne skiftevis balancerer mellem Opec-nedskæringer og stigende olieproduktion i USA," siger Benjamin Lu, der er råvareanalytiker i Phillip Futures, til Reuters.



En stigende mængde hændelsesbaserede handler øger dertil markedsvolaliteten, tilføjer han til Reuters.



Tal fra American Petroleum Institute, API, viser ifølge Reuters også en opbygning af de amerikanske olielagre, der overgår de oprindelige forventninger.



De amerikanske olielagre steg i uge 9 med 7,3 mio. til 451,5 mio. tønder mod analytikernes forventninger om en stigning på 1,2 mio., fortæller API til Reuters.



De officielle olietal fra det amerikanske energiministerium, EIA, offentliggøres onsdag kl. 16.30.



Markederne leder fortsat efter tegn på fremskridt og en mulig forløsning i handelskrigen mellem USA og Kina. USA's udenrigsminister, Mike Pence, siger ifølge Reuters, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil afvise enhver aftale, der ikke er perfekt, men tilføjer dog, at der fortsat arbejdes på en aftale.



Onsdag morgen stiger prisen på en troy ounce guld til 1286,91 dollar fra 1284,35 dollar tirsdag eftermiddag, mens et ton kobber onsdag morgen falder til 6459,50 dollar fra 6479 dollar tirsdag eftermiddag.



