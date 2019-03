Aktier: Tokyo dykker mens Kina fortsætter positive tendenser

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktier ligger ganske blandet onsdag morgen, hvor Tokyo sætter kursen nedad, mens Kina modsat stiger ganske pænt.Fremskridt i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina trækker fortsat op, mens en svag afslutning på handelsdagen på Wall Street og fortsatte fald i futuresmarkedet lægger låg på de japanske markeder."Markedsstemningen er gået op og ned afhængig af udviklingen i handelsforhandlingerne. Men nu er de fleste ved at være trætte af at jage overskrifter," siger analytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,7 pct., og også det brede Topix-indeks viger 0,4 pct.Investorerne i Kina er anderledes positive. Shanghai Composite-indekset stiger 0,9 pct., og CSI 300-indekset stiger 0,2 pct., hvilket også gælder for Hongkongs Hang Seng-indeks.De amerikanske aktiefutures på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq ligger med fald på op mod 0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS