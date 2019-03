Råvarer: Oliepriser falder, efter Kinas vækstmål sænkes

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder tirsdag, efter Kinas nedjusterede vækstmålet på landets BNP for 2019, mens Opec stadig sørger for at støtte oliemarkedet gennem organisationens fortsat reducerede olieudbud.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 65,32 dollar mod 65,94 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,27 dollar mod 56,67 dollar mandag eftermiddag.



Efter Kinas udmelding tirsdag, hvor landets økonomiske vækstmål for 2019 sættes til 6,0-6,5 pct. mod de 6,6 pct. fra 2018, er der udsigt til en dæmpet olieefterspørgsel ifølge Reuters. Det tidligere vækstmål fra 2018 var i forvejen det laveste i årtier.



Ydeevnen på råolie er forhøjet, som blandt andet ses ved USA's rekordhøje olieproduktion, som nåede over 12 mio. tønder om dagen i februar, og ydeevnen har konsekvenser for væksten på efterspørgslen.



"2018 var det svageste vækstår på (råvare-)efterspørgslen siden 2011," siger Bank of America Merrill Lynch, ifølge Reuters.



Oliemarkedet og priserne støttes samtidig af olieorganisationen Opec's tiltag om en nedskæring i forsyningen med omkring 1,2 mio. tønder om dagen.



Organisationen har til april skulle beslutte om det tilbageholdte udbud skal fortsætte, men Opec-kilder fortæller denne uge, ifølge Reuters, at beslutningen sandsynligvis udsættes til juni og nedskæringerne vil fortsætte indtil da.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1288,70 dollar mod 1285,62 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6456,50 dollar mod 6418 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS