Valuta: Stærk dollar i stille marked op til ECBs rentemøde

Der er stilstand på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor amerikanske dollar fortsat ligger tæt på et to-ugers toppunkt mod de andre store valutaer, mens investorerne afventer ugens pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank.



Den stærke amerikanske økonomi og de høje T-bondrenter støtter den amerikanske valuta, mens euro er lidt blød i knæene op til ECB's rentemøde torsdag.



ECB står over for et stigende pres for at genoverveje pengepolitikken for at tage højde for opbremsningen i eurozonens økonomi, mens de overraskende stærke BNP-data fra USA forleden har lettet frygten for en potentiel nedgang i den økonomisk vækst i USA.



"Det er næppe sandsynligt, at ECB-mødet giver anledning til store overraskelser, men euro forbliver ret tung, da centralbanken trods alt ventes at slå en forsigtig tone an," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Japanske yen er tilbage under 112 yen per dollar efter kortvarigt at have flirtet med det svagere niveau.



Risikoaversion på aktiemarkederne og den forestående årsafslutning af det japanske finansår med udgangen af marts er faktorer, der vil styre den japanske valutas kursudvikling den kommende tid.



Årsafslutningen giver traditionelt efterspørgsel efter yen, da de japanske virksomheder trækker udenlandske investeringer hjem inden bøgerne gøres op ved finansårets afslutning.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3170 dollar mod 1,3075 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1335 dollar mod 1,1325 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,90 yen mod 111,70 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS