Aktier: Generelle kursfald efter kinesisk vækst-reduktion

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktier dykker tirsdag, efter at Kina har reduceret det økonomiske vækstmål på baggrund af voksende udfordringer med stigende gæld og handelsstriden med USA.Oven i kommer svage økonomiske data fra såvel Japan som Kina tirsdag morgen.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo er pessimismen fremherskende. Fortsat fald i den samlede PMI-aflæsning for februar og en let styrket yen sender Nikkei-indekset ned med 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks med 0,5 pct.De kinesiske markeder på fastlandet klarer sig lidt bedre. Det reducerede kinesiske vækstmål blev suppleret af skattelettelser og et signal om målrettet monetær støtte for økonomien. Kina reducerede vækstmålet til 6,2 pct. fra 6,5 pct."Når yderligere detaljer om den økonomiske pakke bliver rullet ud i de kommende dage, kan de kinesiske aktier blive løftet på kort sigt," vurderer aktiestrateg Wang Shenshen fra Tokai Tokyo Research Center til Reuters.Shanghai Composite-indekset ligger med et plus på 0,1 pct., mens CSI 300-indekset er så godt som uændret.Hongkongs Hang Seng-indeks er også uændret.Futures for de ledende amerikanske aktieindeks, Dow Jones, S&P og Nasdaq, falder op mod 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.05./ritzau/FINANS