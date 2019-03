Valuta: Positive meldinger fra forhandlinger bag styrket yuan

Relateret indhold Artikler

Dollar er en anelse styrket blandt de store valutaer mandag morgen, hvor markedet er begyndt at indregne den seneste positive udvikling i de amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger.



YUAN STYRKET



Adskillige medier melder om fremskredne forhandlinger, samt at parterne er tæt på at indgå en aftale mandag morgen, hvilket styrker kinesiske yuan markant.



Wall Street Journal skriver, at Beijing tilbyder at sænke takster og restriktioner for blande andet amerikanske landbrugsprodukter, kemikalier og biler, mens Washington overvejer at fjerne de fleste, hvis ikke alle, sanktioner mod kinesiske produkter, der blev indført sidste år i den sidste fase af handelsforhandlingerne.



Samtidig noterer Bloomberg News, at USA og Kina ifølge kilder tæt på forhandlingerne er så tæt på en handelsaftale, at det kan fjerne de fleste eller alle amerikanske takster, så længe Beijing følger op på løfter om bedre beskyttelse intellektuelle rettigheder samt køb af betydelige mængder af amerikanske produkter.



Mandag morgen går der 6,6885 offshore yuan på en dollar mod 6,7140 yuan fredag eftermiddag. Onshore yuan koster samtidig 6,6975 yuan per dollar mod 6,7200 yuan fredag.



ECBS PENGEPOLITIK AFVENTES



Mens den amerikanske centralbank, Federal Reserve, melder om en "tålmodig" holdning til fremtidige renteforhøjelser, er Den Europæiske Centralbank i markedsdeltagernes fokus i indeværende uge.



"I denne uge har vi nogle centralbankmøder i blandt andet Den Europæiske Centralbank, Reserve Bank of Australia og Bank of Canada. Alle vil sandsynligvis enten indtage en blød eller en neutral holdning, der vil understøtte risikolysten," siger seniorstrateg Shinichiro Kadota fra Barclays i Tokyo.



På grund af den seneste opbremsning i euroområdets økonomi vurderes ECB at afholde sig fra renteforhøjelser i år, og måske signalere en relancering af tilbud om langsigtede lån til banker.



PUND STÆRKERE END LÆNGE



Britiske pund har fundet støtte i en reduceret frygt for, at Storbritannien vil forlade Den Europæiske Union uden en aftale, efter at premierminister Theresa May har opgivet at gennemføre et hårdt brexit uden Underhusets godkendelse, hvis hendes reviderede skilsmisseaftale ikke får parlamentets godkendelse.



Pund koster mandag morgen 1,3240 dollar mod 1,3255 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1365 dollar mod 1,1380 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,00 yen mod 111,75 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS