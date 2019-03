Aktier: Positive handelsmeldinger i Asien giver plusser over det meste

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +1,2 China Shanghai Composite +2,6 China CSI 300 +3,0 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktier starter ugen med markante stigninger i især Kina efter tegn på, at USA og Kina er tæt på at indgå en aftale, der kan afslutte den langvarige handelskrig.Wall Street Journal skrev søndag, at Washington kan løfte de fleste eller alle de tariffer, der blev indført på kinesiske varer sidste år, og at et topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, hvor underskrifterne nedfældes på aftalen, måske allerede vil finde sted senere i indeværende måned."Spekulationer om at USA og Kina er tæt på at indgå en aftale, vil holde markedsaktørerne til ilden," siger analytiker Nicholas Mapa fra ING i et notat ifølge AP.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,4 pct.I Tokyo får udviklingen i dollarkursen mod yen ekstra indflydelse, idet yen er faldet til det svageste niveau siden december sidste år.Nikkei-indekset stiger 1,1 pct., og det brede Topix-indeks øger 0,7 pct.Den helt store vinder af de positive forhandlingsmeldinger er investorerne i Kina, der sender Shanghai Composite-indekset op med 2,6 pct. og CSI 300-indekset op med 3,0 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 1,2 pct.Futures på de tre store amerikanske indeksfutures stiger med 0,4-0,6 pct.Indeksværdi klokken 05.10./ritzau/FINANS