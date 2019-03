Råvarer: Opec-nedskæringer og Venezuela-sanktioner løfter oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger fredag morgen. Det er Organisationen for olieeksporterende landes, Opecs, indsats for at nedsætte olieproduktionen, der understøtter priserne, mens en fortsat stigende amerikansk olieproduktion samt truslen om en økonomisk opbremsning sætter låg på prisløftet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 66,56 dollar mod 66,36 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 57,39 dollar mod 57,10 dollar torsdag eftermiddag.



Handlere fortæller Reuters, at oliemarkederne i øjeblikket tætnes.



I Venezuela er olieeksporten ifølge Reuters faldet 40 pct. til omkring 920.000 tønder olie om dagen, siden USA's regering pålagde sanktioner på landets olieeksport i slutningen af januar.



Dertil har Opec siden starten af året forsøgt at tilbageholde omkring 1,2 mio. tønder olie om dagen for at understøtte oliepriserne.



"De globale oliemarkeder virker strammere end mange ventede på dette tidspunkt af året, men store mængder usolgte tønder kan hurtigt hobe sig op og mætte regionerne," skriver RBC Capital Markets i en kommentar ifølge Reuters.



Den amerikanske olieproduktion har sat ny rekord og ligger ifølge Reuters på mere end 12 mio. tønder om dagen, mens eksporten for februar landede på 3,6 mio. tønder om dagen.



Efterspørgslen på olie ventes ifølge en undersøgelse fra Reuters at falde i løbet af året med den økonomiske opbremsning som årsag.



Netop opbremsningen kommer til udtryk i Kina, hvor fabriksaktiviteten ifølge Reuters falder for tredje måned i træk. Det skyldes nedsatte eksportordrer, viser en privat undersøgelse, som Reuters har kendskab til.



På trods af den kinesiske nedtur holder brændstofforbruget i asiatiske udviklingslande, der ifølge Reuters er toneangivende for det globale olieudbud, alligevel niveau.



Guldprisen falder desuden marginalt fredag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1313,13 dollar mod 1315,44 dollar torsdag eftermiddag, mens prisen på et ton kobber falder til 6469,50 dollar fra 6523 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS