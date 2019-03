Valuta: Dollar styrkes på bekostning af især yen

Relateret indhold Artikler

Der er bud efter dollar på bekostning af japanske yen fredag morgen på valutamarkedet. Stigende T-bondrenter i kølvandet af torsdagens data for det amerikanske BNP styrker dollar generelt.



Og det er især yen, der står for skud, idet den japanske valuta i vid udstrækning har været brugt som sikkerhed for investeringer, mens usikkerheden om den amerikanske økonomi var udbredt.



De bedre end ventede BNP-data fra USA har sendt den tiårige T-bondrente op, og den er nu steget næsten 10 basispoint over de seneste dage. Det støtter op om dollar især mod yen, idet de japanske renter modsat ligger underdrejet efter ringere økonomiske data end ventet fra myndighederne i Tokyo.



Det falder sammen med, at effekten af spændingerne mellem Indien og Pakistan og det skuffende topmødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkereas leder, Kim Jong-un, aftager.



"Den stærke reaktion på USA's BNP-data viser, at markedet i øjeblikket er fokuseret på det fundamentale frem for geopolitiske faktorer. Dollar stod klart i forgrunden, da statsobligationsrenterne steg markant efter de robuste amerikanske BNP-data," siger seniorstrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Mod euro er styrkelsen mere begrænset, idet den fælles valuta har ligget lunt i svinget på baggrund af voksende forventninger om, at den europæiske økonomi kan have rundet et hjørne, og igen er på vej i den rigtige retning.



Pund koster desuden fredag morgen 1,3264 dollar mod 1,3300 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1370 dollar mod 1,1385 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,70 yen mod 111,35 yen torsdag eftermiddag.



