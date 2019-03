Aktier: Ny måned starter i positivt regi i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktier starter marts måned med generelle stigninger. Investorerne læner sig op ad de positive effekter af, nyheden om at MSCI vil øge andelen af kinesiske fastlandsaktier i de globale benchmarks samt stærke amerikanske økonomiske data.MSCI vil firedoble vægten af fastlandsandele i de globale benchmarks senere i år, hvilket potentielt tegner til over 80 mia. dollar i frisk udenlandsk kapitalindstrømning til verdens næststørste økonomi."Der er et misforhold mellem Kinas placering i verdensøkonomien og landets position på verdens aktiemarkeder, og de to ting kan ikke blive ved med at divergere," siger aktiechef Jim McCafferty fra Nomura i Tokyo til Reuters.Samtidig vægter endnu en understregning af Federal Reserves tålmodige strategi fra centralbankchef Jerome Powell i en tale sent torsdag i New York.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,3 pct.I Tokyo følges udviklingen i dollarkursen, hvor en markant styrkelse over for yen er sat ind.Nikkei-indekset stiger 1,1 pct., og det brede Topix-indeks øger 0,6 pct.Investorerne i Kina sender Shanghai Composite-indekset op med 0,2 pct., og CSI 300-indekset handles 0,5 pct. højere.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,5 pct.Futures på de tre store amerikanske indeksfutures stiger med under 0,4-0,5 pct.Indeksværdi klokken 05.10./ritzau/FINANS