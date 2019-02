Den svenske krone buldrer derudaf torsdag ved middagstid, efter at nye økonomiske nøgletal fra Sverige overraskede markant.



Der var nemlig en del bedre gang i landets økonomi end forventet i slutningen af 2018, når man måler på bruttonationalproduktet (BNP), viser friske tal torsdag.



Den svenske BNP voksede med 1,2 pct. på kvartalsbasis og det dobbelte på årsbasis. Til sammenligning havde økonomerne ventet en fremgang på henholdsvis 0,6 pct. og 1,5 pct., viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



- Det er bemærkelsesværdigt i et kvartal, hvor vi ellers har set svage væksttal i store dele af Europa, og de svenske nøgletal også har haltet lidt. Det er ligeledes overraskende stærkt, og væksten lander højere end både investorerne og Riksbanken på forhånd havde ventet, lyder det fra Søren V. Kristensen, der er chefanalytiker hos Sydbank, i en kommentar.



Samtidig viste nye tal for detailsalget, at det voksede med 2,2 pct. i januar i forhold til samme måned af 2018, hvor der kun var ventet en fremgang på 1,0 pct. Det er også med til at løfte den svenske valuta torsdag.



Sydbank understreger, at den svenske økonomi med de stærke væksttal altså ikke kommer i nærheden af en recession, hvilket nogle i markedet kan have frygtet efter et lille fald i tredje kvartal. Der er dog fortsat flere usikkerhedsmomenter i horisonten.



- Inden vi får hænderne alt for langt over hovedet skal vi også huske, at fremtidsudsigterne for svensk økonomi fortsat er plaget af usikkerhed. Opbremsningen i Europa vil også smitte af på Sverige, og det vil dæmpe den internationale efterspørgsel.



- Samtidig ser den hjemlige efterspørgsel i Sverige også vaklende ud, og vi har fået adskillige svage signaler fra de svenske forbrugere i den seneste tid. Det hænger blandt andet sammen med, at det svenske boligmarked fortsat ser svagt ud, skriver Søren V. Kristensen, der ikke forventer en selvstændig svenske renteforhøjelse den kommende tid.



Den svenske kr. styrkes torsdag eftermiddag til 0,7117 danske kr. mod 0,7072 danske kr. inden opgørelse 9.30 torsdag morgen.



I de store valutakryds koster euro torsdag 1,1411 dollar mod 1,1385 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag står i 110,79 yen mod 110,85 yen onsdag.



/ritzau/FINANS