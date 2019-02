Råvarer: USA's rekordhøje udbud og et svækket Kina rammer oliepriser

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne trækkes ned af rekordhøj beholdning i de amerikanske olielagre samtidig med en svækket fabriksaktivitet i Kina, mens nedskæring i olieudbuddet ledt af Opec støtter oliemarkedet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 66,20 dollar mod 66,52 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,89 dollar mod 57,16 dollar onsdag eftermiddag.



Ud over et dyk i USA's olielagre midten af februar, har den amerikanske olieforsyning været stigende det meste af 2019. Olieproduktionen er steget med mere end to mio. tønder om dagen til at ligge på en uovertruffen 12,1 mio. tønder om dagen ifølge Reuters.



I Kina, der er verdens største olieimportør, er fabriksaktiviteten svækket for tredje måned i træk i februar. Kinas officielle produktionsindikator er faldet til det laveste i tre år og det fremhæver, ifølge Reuters, de dybe sprækker i den kinesiske økonomi, som står over for en vedvarende svag efterspørgsel både på global plan såvel som på landets interne marked.



Oliemarkedet er dog fortsat støttet af beslutningen om et reduceret olieudbud taget af olieorganisationen Opec og ikke-tilknyttede producenter, som Rusland, i slutningen af 2018. Beslutningen indebar en aftale om at skære produktionen med 1,2 mio. tønder om dagen i et forsøg på at booste markedet med en strammere olieforsyning.



På grund af disse nedskæringer, er USA's import af råolie i sidste uge faldet i sidste uge.



"Råvareimporten til USA er faldet med 1,6 mio. tønder om dagen til det laveste i to årtier," siger banken ANZ, til Reuters.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1319,16 dollar mod 1323,57 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6489 dollar mod 6507,50 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS