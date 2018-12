Relateret indhold Tilføj søgeagent Commerzbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Commerzbank

Investorerne sælger ud af de risikable aktiver fredag og bevæger sig i stedet i sikker havn på valutamarkedet. Schweizerfranc og yen styrkes således efter en volatil uge med voksende bekymringer om handelskonflikten mellem USA og Kina.



- Det ligner en klassiske risikoaversion på valutamarkedet, siger Thu Lan Nguyen, valutastrateg ved Commerzbank i Frankfurt til nyhedsbureauet Reuters.



Der går 110,30 yen på en dollar mod 110,75 yen torsdag eftermiddag ved 17-tiden. En dollar koster 0,9805 schweizerfranc mod 0,9898 franc torsdag eftermiddag. Endelig ligger euro styrket i 1,1464 dollar mod 1,1400 dollar torsdag.



Særligt den schweiziske valuta er ifølge Reuters i god gænge. Den er således på vej mod sin største ugentlige stigning i tæt på fire måneder. I årets sidste uge er den steget med 1,5 pct.



- Det generelle handelsmiljø er en smule mere forsigtigt i forhold til at løbe en risiko, og dollar ser ud til at kæmpe for at holde stand takket været volatile aktier i USA, siger Lee Hardman, valutastrateg ved MUFG i London til Reuters.



Med til at tynge den amerikanske valuta er december-tal for forbrugertilliden i USA, der blev offentliggjort torsdag.



Aflæsningen var således skuffende for investorerne, idet forbrugertilliden faldt til 128,1 fra 136,4 måneden før. Ifølge Bloomberg News var der blot ventet et fald til 133,5. Det var det største fald i mere end fem år.



/ritzau/FINANS