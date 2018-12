Oliepriserne er stabile fredag morgen efter nogle turbulente dage. De amerikanske olielagre stiger, mens bekymringer om den globale økonomi presser markedet og giver udsigt til flere rutscheture.



Mens oliepriserne torsdag faldt til det laveste niveau i mere end et år, indhentede priserne størstedelen af faldet i løbet af dagen.



Udsigten til politisk turmult i Washington og Donald Trumps handelskrig med Kina fik investorer verden over til at flygte fra risikofyldte investeringer.



Samtidig viste en industrirapport fra API torsdag, at amerikanske råolielagre steg med 6,9 mio. tønder til i alt 448,2 mio. tønder i ugen op til 21. december.



USA har over de seneste måneder indhentet både Rusland og Saudi-Arabien og overtaget positionen som verdens største olieproducent med en samlet produktion på 11,6 mio. tønder om dagen.



Der er dog en forventning om en forstærket amerikanske produktion i 2019, fortæller Stephen Innes fra Oanda til Reuters.



Derudover har Opec-landene og Rusland tidligere på måneden indgået en aftale om at skære i produktionen med 1,2 mio. tønder om dagen fra januar.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 53,18 dollar mod 53,31 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,67 dollar mod 45,24 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1280,23 dollar mod 1274,66 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6014,50 dollar mod 5968,50 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS