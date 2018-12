Torsdagens nervøsitet på finansmarkederne, der gav rentefald, ser ud til fredag - på årets sidste handelsdag - at blive afløst af rentestigninger. Renten ventes dog stadig at ende året på under det halve i forhold til sidste år.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte torsdag i 0,20 pct., hvilket var 2 basispoint lavere end lukkeniveauet fra før jul. Sidste handelsdag sidste år endte renten omkring 0,47 pct.



Siden det danske marked lukkede torsdag, indtraf der et stemningsskifte i den amerikanske handel, hvor aktierne pludselig steg og renterne ligeså. Den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation lukkede torsdag med en rente, som var 3 basispoint højere, end da der blev lukket for handlen herhjemme.



Der er dog fortsat nervøsitet. Investorerne skal forholde sig til den delvise nedlukning af USA's statsapparat og kritik fra landets præsident, Donald Trump, af centralbankchefen Jerome Powell. Handelskrig og frygt for afdæmpning af den økonomiske vækst tynger ligeledes.



Fra kalenderen kan investorerne fredag blandt andet se frem til offentliggørelsen af de seneste opgørelser over de amerikanske engroslagre, Chicago PMI-indekset og igangværende bolighandler i USA. Ydermere kommer der fra Tyskland forbrugerpriser.



FOKUS PÅ TYSK INFLATION OG AMERIKANSK AKTIVITETSINDEKS



Fredag vil investorerne primært holde øje med de tyske inflationstal for december. Som den største økonomi i eurozonen er Tysklands inflationstal ofte en retningspil for udviklingen i eurozonens inflation.



Ifølge estimater fra Bloomberg ventes inflationen at falde til 1,9 pct. i december fra 2,2 pct. i november.



Det skyldes ifølge Sydbanks makroanalytiker Kim Blindbæk blandt andet, at olieprisen i øjeblikket er lavere end samme periode sidste år. Han venter, at den tendens vil fortsætte i de kommende måneder.



- Den Europæiske Centralbank (ECB) er dog fuldt ud opmærksom på udviklingen og gjorde det også klart på rentemødet i december, at banken venter lavere inflation i de kommende måneder, konstaterer han.



Aktivitetsindekset fra Chicago kan også give en tidlig retningspil for udviklingen i ISM-indekset for industrien, der offentliggøres 3. januar.



- Chicago-indekset kan dog svinge en del fra måned til måned, hvilket vi også så i sidste måned, hvor indekset steg kraftigt (fra 58,4 til 66,4, red.), påpeger Kim Blindbæk.



Sydbank vurderer, at kombinationen af en stærkere dollar, den globale handelskonflikt og generel usikkerhed omkring den globale økonomi vil tynge indekset for december.



Analytikere adspurgt af Bloomberg venter et fald til 60,3 fra 66,4 i november.



/ritzau/FINANS