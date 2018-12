Valuta: Nye rygter i handelsstriden tynger dollar

Investorerne søger fredag morgen atter i sikker havn på valutamarkedet og styrker yen og schweizerfranc efter nye rygter i handelstvisten mellem USA og Kina.



Reuters rapporterede torsdag, at Trump-administrationen overvejer at udstede et dekret og blokere for, at amerikanske virksomheder kan bruge produkter fra de kinesiske televirksomheder Huawei og ZTE.



Oplysningerne kommer bare dagen efter, at der var meldinger om, at USA er på vej til at sende en delegation til Beijing for at drøfte handelsrelationerne mellem de to lande - en melding, der faldt i god jord og medvirkede til en styrkelse af dollar.



Fredag er dollar derimod under beskydning, hvilket ifølge Reuters også kan skyldes en skuffende måling af den amerikanske forbrugertillid torsdag eftermiddag.



Der går 110,62 yen på en dollar mod 110,75 yen torsdag eftermiddag ved 17-tiden. En dollar koster 0,9851 schweizerfranc mod 0,9898 franc torsdag eftermiddag. Endelig ligger euro styrket i 1,1455 dollar mod 1,1400 dollar torsdag.



/ritzau/FINANS