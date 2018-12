Amerikanske futures dykker oven på største comeback siden 2009

De amerikanske aktiefutures vender næsen nedad torsdag morgen og signalerer dermed endnu en U-vending oven på onsdagens markante aktiestigninger - de største siden 2009.S&P 500-futuren falder klokken 9.50 dansk tid med 0,9 pct. Nasdaq-futuren ligger 1,2 pct. lavere, og Dow Jones-futuren bakker 1 pct.Onsdag steg det brede S&P 500-indeks med 5 pct. til 2467,70, Dow Jones-indekset endte 5 pct. højere i 22.878,45, og Nasdaq-indekset steg 5,8 pct. til 6554,35. Fremgangen kunne ifølge Bloomberg News tilskrives en række nyheder. Blandt andet forsikrede en talsmand fra Det Hvide Hus om, at chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, ikke står over for en fyring, sådan som der gik rygter om i weekenden.Desuden kom USA's præsident, Donald Trump, tirsdag med en usædvanligt direkte vurdering af aktiekurserne, da han ifølge Bloomberg signalerede, at niveauet var en oplagt købsmulighed.Endelig kan meldinger om, at USA er på vej til at sende en delegation til Beijing for at drøfte handelsrelationerne mellem de to lande, have sendt aktierne yderligere op./ritzau/FINANS