Valuta: Gevaldig optur på Wall Street løfter dollar

Store udsving på Wall Street har givet dollar en rystetur, siden det danske marked gik på juleferie fredag. Samlet set har bevægelserne dog været små, og facit hen over juledagene er en svagt styrket dollar over for euro.



En euro koster torsdag morgen 1,1382 dollar mod 1,1413 dollar fredag før jul og 1,1406 dollar, da de amerikanske handlere gik på juleferie mandag.



Wall Street har kun holdt en enkelt fridag - tirsdag - og det var øjensynligt en fridag, der bekom aktiehandlerne vel.



Sidste uge bød således på det største ugentlige fald i S&P 500 i et årti, og mandag bød på mere af samme skuffe og et fald på 2,7 pct. Men onsdag vendte udviklingen, og de amerikanske aktier noterede den største stigning på en enkelt børsdag siden 2009. For S&P 500-indekset blev det til en gevinst på 5 pct.



Den genvundne optimisme skyldes ifølge Reuters blandt andet meldinger om, at USA er på vej til at sende en delegation til Beijing for at drøfte handelsrelationerne mellem de to lande.



Samtidig kom der lovende tal for julesalget, der steg lige over 5 pct. fra sidste år til over 850 mia. dollar. Det var den største stigning i seks år.



- Investorerne vender tilbage til de amerikanske markeder efter en opbygning af frygt i markedet. Dette vil være understøttende for dollar såvel som obligationsrenterne og aktierne, siger Stephen Innes, chef for den asiatiske handel hos finanshuset Oanda til Reuters.



Over for yen ligger dollar torsdag morgen ligeledes styrket i 111,03 yen mod 110,35 yen onsdag eftermiddag og 111,17 yen fredag.



/ritzau/FINANS