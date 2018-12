En mere eller mindre uændret rente kan præge torsdagens indledende handel. Op til jul kravlede renten forsigtigt op, mens investorerne forsøgte at vurdere blandt andet det amerikanske budgetslagsmål.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation steg med 1 basispoint til 0,22 pct. fredag frem mod nedlukning af dele af den offentlige sektor i USA, hvilket skete lørdag, da USA's præsident, Donald Trump, ikke fik godkendt sin finanslov.



De amerikanske renter ligger torsdag stort set uændret sammenlignet med før jul. I juledagene har det amerikanske obligationsmarked kun holdt lukket tirsdag, og derved er der også blevet handlet både mandag og onsdag, hvilket ikke har været tilfældet i Danmark.



Og trods store udsving i renten i form af et rentefald mandag og en rentestigning onsdag er facit over juledagene tæt på status quo.



Torsdag byder på få nøgletal, hvor det især er den amerikanske forbrugertillid og antallet af nytilmeldte ledige, der vil blive stillet skarpt på.



Forbrugertilliden blev senest opgjort til 135,7, hvilket er tæt på det højeste niveau i 18 år. Det er blandt andet Trumps skattelettelser, der har givet humøret et skub op. Tilliden ventes ifølge Bloomberg News at falde til 133,7 i december. Bliver det lavere, kan det give rentefald og svække dollaren.



Økonomernes forventning til antallet af nytilmeldte ledige er en marginal stigning i sidste uge til 216.000 fra 214.000 ugen før.





/ritzau/FINANS