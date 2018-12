Råvarer: Udsigt til større Opec-nedskæringer løfter oliepriserne

Relateret indhold Aktieordbog

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger fredag morgen efter større udsving i løbet af natten. Det er udsigten til større nedskæringer i olieproduktion hos organisationen for olieeksporterende lande, Opec, der får priserne til at stige.



En tønde Brent koster fredag morgen 54,75 dollar mod 55,52 dollar ved dansk børslukketid kl. 17 torsdag, mens den amerikanske WTI-olie koster 46,29 dollar mod 46,43 dollar ved dansk børslukketid, efter at prisen kortvarigt dykkede under 46 dollar torsdag aften.



Guld- og kobberpriserne stiger.



Opec har ifølge Reuters i sinde at udgive et detaljeret regnskab over produktionsnedskæringerne for hvert medlemsland såvel som allierede - heriblandt Rusland - i et forsøg på at skubbe oliepriserne opad. Det fremgår af et brev fra Opecs generalsekretær, Mohammad Barkindo, skriver Reuters.



Generalsekretæren skriver ifølge Reuters, at den regner med at skære produktionen med 1,2 mio. tønder olie om dagen. Det svarer til en effektiv nedskæring for hvert medlemsland på 3,02 pct., hvilket overgår de 2,5 pct., der tidligere var ventet.



"Den nuværende oliepris tvinger Opec til at føre skarpere opsyn med produktionsnedskæringerne, hvilket understøtter prisen på Brent," siger Wang Xiao, der er chefråvareforsker i Guotai Junan, til Reuters.



"Det midlertidige prisopsving har været understøttet af tilbagekøbende shortsælgere."



Oliepriserne har været under pres, skriver ANZ Research i en meddelelse ifølge Reuters, da investorer angiveligt har handlet ud fra makroøkonomiske faktorer og teknisk analyse frem for markedsgrundprincipper.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1259,41 dollar mod 1256,40 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6026 dollar mod 6018 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS